На Южном Урале объявили штормовое предупреждение из-за ветра

Фото с сайта tverigrad.ru

В отдельных районах Челябинской области вечером в пятницу, 27 апреля, прогнозируют шквалистый ветер.

По данным синоптиков, его порывы будут достигать 25 м/с. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач. МЧС советует убрать вещи с балкона, а также при усилении ветра не выходить на улицу, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото с сайта tverigrad.ru

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