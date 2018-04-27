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На Южном Урале объявили штормовое предупреждение из-за ветра
27.04.2018 г. 15:38
Фото с сайта tverigrad.ru
В отдельных районах Челябинской области вечером в пятницу, 27 апреля, прогнозируют шквалистый ветер.
По данным синоптиков, его порывы будут достигать 25 м/с. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач. МЧС советует убрать вещи с балкона, а также при усилении ветра не выходить на улицу, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Фото с сайта tverigrad.ru
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