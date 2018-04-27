В Челябинске появятся девять новых пляжей

Фото с сайта cheladmin.ru

Власти Челябинска намерены увеличить количество оборудованных пляжей.

В пятницу, 27 апреля, на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили безопасность мест пляжного отдыха горожан. Предварительно одобрили девять новых площадок, разрешенных для купания, в дополнение к семи существующим.

Все легальные пляжи оборудуют спасательными постами, с помощью водолазов почистят дно и выделят зону для купания детей. На остальных водоемах в 29 местах установят запрещающие таблички. Как пишет «Урал-пресс-информ», в городской администрации пообещали, что за купание в неположенных местах будут штрафовать.

Фото с сайта cheladmin.ru

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