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В Челябинске появятся девять новых пляжей
27.04.2018 г. 15:25
Фото с сайта cheladmin.ru
Власти Челябинска намерены увеличить количество оборудованных пляжей.
В пятницу, 27 апреля, на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили безопасность мест пляжного отдыха горожан. Предварительно одобрили девять новых площадок, разрешенных для купания, в дополнение к семи существующим.
Все легальные пляжи оборудуют спасательными постами, с помощью водолазов почистят дно и выделят зону для купания детей. На остальных водоемах в 29 местах установят запрещающие таблички. Как пишет «Урал-пресс-информ», в городской администрации пообещали, что за купание в неположенных местах будут штрафовать.
Фото с сайта cheladmin.ru
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