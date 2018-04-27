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Под Челябинском за 140 млн рублей продают усадьбу с кинотеатром и бассейном
27.04.2018 г. 15:27
Фото с сайта chelyabinsk.n1.ru
В интернете на продажу выставили коттедж на Увильдах стоимостью 140 млн рублей.
Объявление появилось в базе сайта N1.RU. Площадь коттеджа — 500 квадратных метров. В объявлении указано, что в резиденции есть бассейн, кинотеатр, гостевой дом, гараж, зона барбекю, а также игровой домик для детей.
Цена объекта равна 140 млн рублей. Это один из самых дорогих объектов, выставленных на продажу на Урале.
Фото с сайта chelyabinsk.n1.ru
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