Асфальт на дороги Челябинска в этом году будут укладывать бесшовным способом

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске состоялся первый комиссионный объезд дорог, отремонтированных в 2017 году.

Дорожники, общественники и чиновники проинспектировали качество покрытия. В частности, обследовали проспекты Ленина и Победы, улицы Героев Танкограда, Труда, Цвиллинга, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Богдана Хмельницкого и Шоссе Металлургов. В целом состояние проезжей части они оценили как удовлетворительное. Однако на двух участках по улице Богдана Хмельницкого и шоссе Металлургов асфальт поврежден, появились пучины. К таким дефектам привели аварии на теплотрассах и ремонтные работы сетевых организаций. Чиновники заверили, что проблемы будут решены.

Заместитель директора по строительству городских дорог АО «Южуралмост» Алексей Струговец сообщил, что асфальт в этом сезоне будут укладывать по бесшовному методу, для чего пойдут от двух до четырех асфальтоукладчиков одновременно. Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году планируется отремонтировать 44 км покрытия.

Фото с сайта cheladmin.ru

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