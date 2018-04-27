- 62.6027р. + 1.1716
- 76.1812р. + 0.4305
Асфальт на дороги Челябинска в этом году будут укладывать бесшовным способом
27.04.2018 г. 12:48
В Челябинске состоялся первый комиссионный объезд дорог, отремонтированных в 2017 году.
Дорожники, общественники и чиновники проинспектировали качество покрытия. В частности, обследовали проспекты Ленина и Победы, улицы Героев Танкограда, Труда, Цвиллинга, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Богдана Хмельницкого и Шоссе Металлургов. В целом состояние проезжей части они оценили как удовлетворительное. Однако на двух участках по улице Богдана Хмельницкого и шоссе Металлургов асфальт поврежден, появились пучины. К таким дефектам привели аварии на теплотрассах и ремонтные работы сетевых организаций. Чиновники заверили, что проблемы будут решены.
Заместитель директора по строительству городских дорог АО «Южуралмост» Алексей Струговец сообщил, что асфальт в этом сезоне будут укладывать по бесшовному методу, для чего пойдут от двух до четырех асфальтоукладчиков одновременно. Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году планируется отремонтировать 44 км покрытия.
Фото с сайта cheladmin.ru
- 26.04.2018 г. Дороги Челябинской области признали самыми опасными в России
- 20.04.2018 г. В Челябинске на перекрестке из-за подмытия грунта провалился асфальт
- 12.04.2018 г. На трассе Челябинск — Екатеринбург изменят схему движения из-за ремонта
- 12.04.2018 г. В Челябинске проверят на ямы 44 км отремонтированных год назад дорог
- 11.04.2018 г. Суд подтвердил, что миндортранс Челябинской области незаконно отдал «Южуралмосту» контракт на полмиллиарда рублей