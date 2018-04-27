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Разбор полетов
Самолет Москва — Челябинск совершил вынужденную посадку в Казани из-за курильщика
27.04.2018 г. 12:34
33-летний пассажир закурил во время полета, после чего лайнер Москва — Челябинск экстренно сел в Татарстане, сообщили в пресс-службе МВД России.
Командиру экипажа сообщили, что в самолете курит один из пассажиров, житель Челябинска. Пилот через диспетчера обратился за помощью в транспортную полицию. После этого самолет сел в аэропорту Казани. Нарушителя сняли с рейса и доставили в линейный отдел полиции. Там в отношении него составили административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере 1,5 тыс. рублей.
После экстренной посадки самолет отправился в Челябинск. Задержка в пути из-за инцидента составила порядка часа.
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