Самолет Москва — Челябинск совершил вынужденную посадку в Казани из-за курильщика

33-летний пассажир закурил во время полета, после чего лайнер Москва — Челябинск экстренно сел в Татарстане, сообщили в пресс-службе МВД России.

Командиру экипажа сообщили, что в самолете курит один из пассажиров, житель Челябинска. Пилот через диспетчера обратился за помощью в транспортную полицию. После этого самолет сел в аэропорту Казани. Нарушителя сняли с рейса и доставили в линейный отдел полиции. Там в отношении него составили административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

После экстренной посадки самолет отправился в Челябинск. Задержка в пути из-за инцидента составила порядка часа.

Все новости за 27.04.2018 г.»