В Челябинской области зоозащитники проведут пикеты против цирка

Фото: Центр защиты прав животных «ВИТА» в Челябинске

В Магнитогорске состоится одиночные акции за цирк без жестокости.

Пикеты пройдут в воскресенье, 29 апреля. Общественники выступят в поддержку международного бойкота жестокого цирка. Они планируют расположиться с плакатами и листовками на пересечении улицы Завенягина и проспекта Карла Маркса с 16:00 до 17:30.

Организаторы акции напоминают, что представления с участием животных частично или полностью запрещены в десятках стран мира — от Германии, Великобритании и Австрии до Китая, Мексики и Аргентины.

Активисты сообщают о фактах издевательств над животными во время дрессировок в российских цирках и выражают уверенность в том, что скоро на территории страны представлений со зверями тоже не будет.

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