Власти утвердили план празднования 9 мая в Челябинске

Фото с сайта cheladmin.ru

В День Победы челябинцы посмотрят концерты в парках, пройдут в колонне «Бессмертного полка» и увидят праздничный салют.

По традиции, празднование Дня Победы в Челябинске стартует в 10:00 с торжественного возложения венков к «Вечному огню» на аллее Славы. В полдень на площади Революции начнется торжественное построение войск Челябинского гарнизона, сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС, воспитанников кадетских корпусов и членов ветеранских организаций. Во время парада проедет военная техника. Также с 12:00 на Кировке и во всех парках города пройдет традиционная акция «Георгиевская ленточка».

В 13:00 на площади Революции откроется выставка боевой техники времен Великой Отечественной войны. В сквере за площадью будут работать полевые кухни с солдатской кашей, а на Театральной площади пройдет патриотический концерт «Равнение на Победу». В нем примут участие заслуженные артисты, лауреаты международных конкурсов, лучшие творческие коллективы города. На Кировке, в городском саду имени Пушкина и в парке имени Гагарина также состоятся праздничные концерты.

В 13:30 на площади перед ЮУрГУ начнется построение участников акции всероссийского движения «Бессмертный полк». Шествие стартует в 15:00, колонна «Бессмертного полка» будет двигаться по проспекту Ленина до улицы Цвиллинга.

Также концерты и народные гуляния будут организованы в Саду Победы, в парке «Металлург», в парке Калининского района и в сквере на улице Молодогвардейцев. Завершится День Победы в Челябинске фейерверком, который начнется на набережной реки Миасс в 22:00.

Фото с сайта cheladmin.ru

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