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На пожаре под Челябинском погибли три человека
27.04.2018 г. 11:22
Фото с сайта sledcom.ru
Следователи проводят проверку по факту смерти трех человек на пожаре в Кунашакском районе.
Возгорание произошло утром в пятницу, 27 апреля, в одном из частных домов села Новобурино. Прибывшие на место пожарные обнаружили тела мужчины и двух женщин. По предварительным данным, причиной трагического инцидента стало неосторожное обращение с огнем. Управление СК по Челябинской области проводит проверку.
Фото с сайта sledcom.ru
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