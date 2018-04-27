На пожаре под Челябинском погибли три человека

Фото с сайта sledcom.ru

Следователи проводят проверку по факту смерти трех человек на пожаре в Кунашакском районе.

Возгорание произошло утром в пятницу, 27 апреля, в одном из частных домов села Новобурино. Прибывшие на место пожарные обнаружили тела мужчины и двух женщин. По предварительным данным, причиной трагического инцидента стало неосторожное обращение с огнем. Управление СК по Челябинской области проводит проверку.

Фото с сайта sledcom.ru



Все новости за 27.04.2018 г.»