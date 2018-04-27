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Челябинские маршрутчики, которые в четверг устроили забастовку, снизили цену на проезд
27.04.2018 г. 11:15
Фото с сайта 74.мвд.рф
В маршрутках №86 стоимость проезда снизилась до 20 рублей.
Информация об этом появилась в салонах нескольких микроавтобусов. «Акция! Проезд ЮУрГУ — Чурилово - 20 рублей», — говорится в объявлении. Пассажиры отмечают, что акция действует не во всех маршрутках №86. По их мнению, такие действия связаны с появлением муниципального маршрута-дублера — автобуса №2. В нем стоимость проезда составляет 23 рубля.
В четверг, 26 апреля, водители маршрутных такси в Чурилово объявили забастовку. В районе конечной остановки «Мехколонна» скопилось около 20 машин.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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