Челябинские маршрутчики, которые в четверг устроили забастовку, снизили цену на проезд

Фото с сайта 74.мвд.рф

В маршрутках №86 стоимость проезда снизилась до 20 рублей.

Информация об этом появилась в салонах нескольких микроавтобусов. «Акция! Проезд ЮУрГУ — Чурилово - 20 рублей», — говорится в объявлении. Пассажиры отмечают, что акция действует не во всех маршрутках №86. По их мнению, такие действия связаны с появлением муниципального маршрута-дублера — автобуса №2. В нем стоимость проезда составляет 23 рубля.

В четверг, 26 апреля, водители маршрутных такси в Чурилово объявили забастовку. В районе конечной остановки «Мехколонна» скопилось около 20 машин.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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