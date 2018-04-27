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В Челябинске изменили маршруты первомайских демонстраций, чтобы не перекрывать проспект Ленина
27.04.2018 г. 10:59
Организаторы митингов и шествий скорректировали маршруты движения колонн по улицам города.
Это было сделано для того, чтобы не препятствовать движению транспорта в центре. Как сообщили в городской администрации, ограничение движения коснется только улицы Тимирязева, которая будет перекрыта на участке от Цвиллинга до Елькина с 9:00 до 12:00. На других дорогах движение будет штатным.
1 мая состоятся праздничные митинги и шествия челябинских отделений политических партий и общественных организаций. «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» соберутся на Театральной площади, митинги коммунистов пройдут на Алом Поле и у памятника «Орленок», сторонников ЛДПР — у Кукольного театра, а «Справедливая Россия» соберется на демонстрацию на площади Ярославского перед оперным театром.
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