В Челябинске изменили маршруты первомайских демонстраций, чтобы не перекрывать проспект Ленина

Фото с сайта gubernator74.ru

Организаторы митингов и шествий скорректировали маршруты движения колонн по улицам города.

Это было сделано для того, чтобы не препятствовать движению транспорта в центре. Как сообщили в городской администрации, ограничение движения коснется только улицы Тимирязева, которая будет перекрыта на участке от Цвиллинга до Елькина с 9:00 до 12:00. На других дорогах движение будет штатным.

1 мая состоятся праздничные митинги и шествия челябинских отделений политических партий и общественных организаций. «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» соберутся на Театральной площади, митинги коммунистов пройдут на Алом Поле и у памятника «Орленок», сторонников ЛДПР — у Кукольного театра, а «Справедливая Россия» соберется на демонстрацию на площади Ярославского перед оперным театром.

Все новости за 27.04.2018 г.»