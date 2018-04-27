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В Челябинске в День Победы горожанам раздадут «Красные гвоздики»
27.04.2018 г. 11:11
Всероссийская акция «Красная гвоздика» пройдет в столице Южного Урала.
Благотворительный фонд «Память поколений» проведет акцию в поддержку ветеранов войн в 67 городах России. С 1 мая по 22 июня волонтеры будут раздавать значки в виде красной гвоздики и принимать пожертвования в пользу участников боевых действий. Как заявили в пресс-службе фонда, вырученные средства направят на покупку лекарств, медицинского оборудования и на реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.
В Челябинске акция пройдет в День Победы во время шествия «Бессмертного полка», которое начнется в 15:00 на площади перед ЮУрГУ. На маршруте следования колонны по проспекту Ленина до улицы Цвиллинга будут находиться волонтерские пункты, где все желающие смогут пожертвовать деньги в пользу ветеранов и получить значок с красной гвоздикой.
Фото с сайта pamyatpokoleniy.ru
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