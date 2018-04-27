В Озерске скончался пресс-секретарь ПО «Маяк» Кирилл Зернов

27.04.2018 г. 09:48

В Озерске скончался пресс-секретарь ПО «Маяк» Кирилл Зернов
Фото с сайта ptzgovorit.ru

Ушел из жизни руководитель информационного центра ПО «Маяк» и бывший главред «АиФ-Челябинск» Кирилл Зернов.

Все произошло в ночь на пятницу, 27 апреля. По предварительным данным, у Кирилла Зернова во сне остановилось сердце. Тело журналиста обнаружили утром в номере гостиницы.

Кириллу Зернову в начале апреля исполнился 51 год. До перехода на ПО «Маяк» он руководил редакцией газеты «АиФ-Челябинск».

 

Редакция «Челябинского эха» выражает соболезнования родным и близким Кирилла Зернова.

 

Фото с сайта ptzgovorit.ru

 

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