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В Озерске скончался пресс-секретарь ПО «Маяк» Кирилл Зернов
27.04.2018 г. 09:48
Фото с сайта ptzgovorit.ru
Ушел из жизни руководитель информационного центра ПО «Маяк» и бывший главред «АиФ-Челябинск» Кирилл Зернов.
Все произошло в ночь на пятницу, 27 апреля. По предварительным данным, у Кирилла Зернова во сне остановилось сердце. Тело журналиста обнаружили утром в номере гостиницы.
Кириллу Зернову в начале апреля исполнился 51 год. До перехода на ПО «Маяк» он руководил редакцией газеты «АиФ-Челябинск».
Редакция «Челябинского эха» выражает соболезнования родным и близким Кирилла Зернова.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
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