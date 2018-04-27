В Челябинске на матче юниорского чемпионата мира по хоккею гимн США прервали на середине

Фото: Анна Адианова

После четвертьфинального матча, в котором сборная России со счетом 5:1 проиграла американцам, организаторы одновременно включили гимны США и Словакии.

Затем музыку остановили на середине. Американские хоккеисты не растерялись и допели гимн. По словам пресс-секретаря областного минспорта Ксении Клепининой, это была техническая ошибка, в результате которой две звуковые дорожки наложились друг на друга. Оргкомитет и Федерация хоккея России принесли извинения сборной США.

Фото: Анна Адианова

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