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В обновленную дорожную карту вошли 36 проблемных объектов долевого строительства
27.04.2018 г. 08:27
Фото с сайта minstroy74.ru
На сайте минстроя Челябинской области опубликовали обновленный план-график по решению проблем дольщиков.
В новой дорожной карте насчитывается 36 домов. Из списка убрали десять объектов, введенных в эксплуатацию в конце 2017-го и начале 2018 года. Это дома компаний «Гринфлайт», «Речелстрой», «Челябинскстройиндустрия» и «ПромИнвест». Еще один объект — долгострой «ПромСитиСтрой» в Чебаркуле — был добавлен в дорожную карту.
По итогам 2018 года из плана-графика планируют исключить 20 проблемных многоэтажек, сообщил замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль. По его словам, дольщики еще 10 объектов получат аналогичное жилье в уже сданных домах.
Фото с сайта minstroy74.ru
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