В обновленную дорожную карту вошли 36 проблемных объектов долевого строительства

Фото с сайта minstroy74.ru

На сайте минстроя Челябинской области опубликовали обновленный план-график по решению проблем дольщиков.

В новой дорожной карте насчитывается 36 домов. Из списка убрали десять объектов, введенных в эксплуатацию в конце 2017-го и начале 2018 года. Это дома компаний «Гринфлайт», «Речелстрой», «Челябинскстройиндустрия» и «ПромИнвест». Еще один объект — долгострой «ПромСитиСтрой» в Чебаркуле — был добавлен в дорожную карту.

По итогам 2018 года из плана-графика планируют исключить 20 проблемных многоэтажек, сообщил замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль. По его словам, дольщики еще 10 объектов получат аналогичное жилье в уже сданных домах.

Фото с сайта minstroy74.ru

Все новости за 27.04.2018 г.»