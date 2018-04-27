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На Южном Урале из-за ремонта мостов до осени ограничат движение по дорогам
27.04.2018 г. 08:22
Фото с сайта 1ul.ru
На четырех мостах в Челябинской области до октября продлится плановый ремонт.
Движение временно ограничат на трассах Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск и Обручевка-Карабулак. Как сообщили в региональном миндортрансе, это связано с проведением планово-предупредительного ремонта мостов через реки Кокуй, Ильяска, Бутубай и Колослейка, который пройдет с 28 апреля по 30 сентября.
Также в субботу, 28 апреля, ограничение движения будет введено на автодороге Аша-Кропачево-Шарлаш в связи со строительством мостового перехода. Работы продлятся до 30 ноября.
Фото с сайта 1ul.ru
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