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27.04.2018 г. | 08:15Ученые-экономисты собрались в Челябинске, чтобы обсудить состояние и главные тренды криптоэкономики в РоссииКакие перспективы у биткоина и других криптовалют в нашей стране? И нет ли угрозы, что мы окажемся на обочине мировых процессов и в этой сфере?Гости эфира: Галкина Лидия, Дьяченко Александр
Ученые-экономисты собрались в Челябинске, чтобы обсудить состояние и главные тренды криптоэкономики в России
27.04.2018 г. 08:17
Фото с сайта www.vladtime.ru
Какие перспективы у биткоина и других криптовалют в нашей стране? И нет ли угрозы, что мы окажемся на обочине мировых процессов и в этой сфере? Стоит ли россиянам присмотреться к виртуальным деньгам как к способу сберечь и заработать? И как это сделать, когда отечественный сегмент интернета буквально трещит по швам? Обсуждаем тему с экспертами в пятницу, 27 апреля, в 16:35, в эфире «Челябинского эха» и 31 канала.
Гости в студии: доцент кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ЮУрГУ Лидия Галкина и предприниматель Александр Дьяченко.
Трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта www.vladtime.ru
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