Челябинск
- 62.6027р. + 1.1716
- 76.1812р. + 0.4305
Персонально ваш
Разбор полетов
-
27.04.2018 г. | 08:15Ученые-экономисты собрались в Челябинске, чтобы обсудить состояние и главные тренды криптоэкономики в РоссииКакие перспективы у биткоина и других криптовалют в нашей стране? И нет ли угрозы, что мы окажемся на обочине мировых процессов и в этой сфере?Гости эфира: Галкина Лидия, Дьяченко Александр
Персонально ваш. Зампредседателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов
27.04.2018 г. 08:12
Фото с сайта www.chelprof.ru
Гость программы «Персонально ваш» в пятницу, 27 апреля, на «Челябинском эхе» — заместитель председателя Федерации профсоюзов Челябинской области, депутат областного Законодательного собрания Олег Екимов.
Говорим про Первомай, про лозунги людей труда перед началом четвертого путинского срока и про то, есть ли вообще у профсоюзов будущее в России?
Присоединяйтесь к разговору на «Челябинском эхе» в 18:05. Будут также трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта www.chelprof.ru
Новости на эту тему
- 13.04.2018 г. Персонально ваш. Ресторатор Татьяна Заславская
- 06.04.2018 г. Персонально ваш. Бывший первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Тимашов
- 30.03.2018 г. Персонально ваш. Депутат Челябинской городской думы Дмитрий Довженко
- 23.03.2018 г. Персонально ваш. Министр общественной безопасности Евгений Савченко
- 16.03.2018 г. Персонально ваш. Директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов