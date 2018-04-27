Персонально ваш. Зампредседателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов

Фото с сайта www.chelprof.ru

Гость программы «Персонально ваш» в пятницу, 27 апреля, на «Челябинском эхе» — заместитель председателя Федерации профсоюзов Челябинской области, депутат областного Законодательного собрания Олег Екимов.

Говорим про Первомай, про лозунги людей труда перед началом четвертого путинского срока и про то, есть ли вообще у профсоюзов будущее в России?

Присоединяйтесь к разговору на «Челябинском эхе» в 18:05. Будут также трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта www.chelprof.ru

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