- 61.4311р. - 0.6348
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Дороги Челябинской области признали самыми опасными в России
26.04.2018 г. 15:57
Челябинская область заняла последнее место в рейтинге безопасности российских дорог по итогам 2017 года.
В список, который составил общественный центр «За безопасность российских дорог», вошли 50 субъектов с населением свыше 1 млн человек. В рейтинге учитывались количество ДТП по причине плохих дорожных условий, число пострадавших и погибших, протяженность дорог.
Челябинская область занимает в списке последнее место. Индекс безопасности в регионе составляет 3,07. У Томской области, которая возглавляет рейтинг, этот показатель равен 1,13. По количеству аварий, которые произошли из-за плохих дорожных условий, Южный Урал занимает второе место. Здесь в 2017-м произошло 2 тыс. 411 ДТП. Хуже в прошлом году ситуация была только в Московской области, где по той же причине случилось более 2 тыс. 600 аварий.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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