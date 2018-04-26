Дороги Челябинской области признали самыми опасными в России

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинская область заняла последнее место в рейтинге безопасности российских дорог по итогам 2017 года.

В список, который составил общественный центр «За безопасность российских дорог», вошли 50 субъектов с населением свыше 1 млн человек. В рейтинге учитывались количество ДТП по причине плохих дорожных условий, число пострадавших и погибших, протяженность дорог.

Челябинская область занимает в списке последнее место. Индекс безопасности в регионе составляет 3,07. У Томской области, которая возглавляет рейтинг, этот показатель равен 1,13. По количеству аварий, которые произошли из-за плохих дорожных условий, Южный Урал занимает второе место. Здесь в 2017-м произошло 2 тыс. 411 ДТП. Хуже в прошлом году ситуация была только в Московской области, где по той же причине случилось более 2 тыс. 600 аварий.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 26.04.2018 г.»