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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать мясо на майские шашлыки
26.04.2018 г. 15:45
Эксперты Роспотребнадзора дали несколько полезных советов по выбору качественного мяса для шашлыка.
Во-первых, мясо следует приобретать в стационарных магазинах и обходить стороной торговые палатки на рынках, отметили в ведомстве. При покупке охлажденного мяса нужно обратить особое внимание на его цвет и запах и не спутать с размороженным — у оттаявшего мяса более интенсивный цвет, красный сок и рыхлая консистенция.
Во-вторых, эксперты предостерегают от покупки повторно замороженного мяса. Его можно определить прикосновением и нажатием: при нагревании на мороженом мясе останется пятно темного цвета, а на повторно замороженном никаких следов не появится.
Также в Роспотребнадзоре советуют быть внимательными при выборе готового шашлыка в маринаде. Мясо в таком полуфабрикате должно быть высшего либо первого сорта. В других случаях будет много сухожилий. Что касается консервантов, то лучше выбирать продукцию с лимонной кислотой, напоминают специалисты. Особое внимание следует обратить на дату изготовления — замаринованное мясо может храниться не более недели.
Фото с сайта cheladmin.ru
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