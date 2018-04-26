В Челябинске пожилой мужчина грабил девушек, с которыми знакомился в интернете

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске задержали 60-летнего мужчину, который грабил девушек во время свиданий.

Обвиняемый искал жертв на сайтах знакомств и договаривался о личных встречах. На свиданиях мужчина, угрожая ножом, забирал у челябинок телефоны, украшения и деньги. Общая сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей.

Потерпевшими признаны несколько девушек в возрасте от 22 до 27 лет. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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