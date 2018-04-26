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В Челябинске на дежурство выехали полицейские на BMW
26.04.2018 г. 15:38
Фото с сайта 74.мвд.рф
Специальный мотовзвод ГИБДД приступил к несению службы на улицах Челябинска.
Мотовзвод начал работу в четверг, 26 апреля. Инспекторы ДПС будут патрулировать центральные магистрали Челябинска на восьми мотоциклах BMW, которые оснащены всем необходимым для надзора за дорожным движением. Подразделение отличается высокой мобильностью и оперативно реагирует на происшествия на дорогах.
В 2017 году инспекторы мотовзвода выявили сотни нарушений правил движения, в том числе и водителями мотоциклов. Несмотря на то, что мотосезон официально еще не открыт, в Челябинске уже зафиксированы два ДТП с участием мотоциклов, в которых пострадали два человека, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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