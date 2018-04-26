В Челябинске на дежурство выехали полицейские на BMW

Фото с сайта 74.мвд.рф

Специальный мотовзвод ГИБДД приступил к несению службы на улицах Челябинска.

Мотовзвод начал работу в четверг, 26 апреля. Инспекторы ДПС будут патрулировать центральные магистрали Челябинска на восьми мотоциклах BMW, которые оснащены всем необходимым для надзора за дорожным движением. Подразделение отличается высокой мобильностью и оперативно реагирует на происшествия на дорогах.

В 2017 году инспекторы мотовзвода выявили сотни нарушений правил движения, в том числе и водителями мотоциклов. Несмотря на то, что мотосезон официально еще не открыт, в Челябинске уже зафиксированы два ДТП с участием мотоциклов, в которых пострадали два человека, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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