Челябинские маршрутчики вышли на забастовку

Фото с сайта vk.com/uprtr74

В четверг, 26 апреля, в Чурилово водители машрутных такси объявили забастовку.

По словам очевидцев, перебои с движением маршруток №86 начались около полудня. В районе конечной остановки «Мехколонна» в Чурилово скопилось около 20 машин. Причины забастовки остаются неясными.

Как сообщается в группе челябинского управления транспорта в соцсети «ВКонтакте», интервал движения автобусов на маршруте №86 увеличился до 40 минут, что является нарушением договора и может послужить основанием для расторжения контракта с перевозчиком.

Транспортники напомнили, что жители города могут воспользоваться альтернативными вариантами передвижения. От ЮУрГУ до остановки «Мехколонна» ходит автобус №2. Также в Чурилово можно добраться на маршрутках №20, 34, 62 или на автобусе №34.

Директора компании-перевозчика уже вызвали в управление транспорта. Разговор по поводу сложившейся ситуации запланирован на пятницу, 27 апреля.

Фото с сайта vk.com/uprtr74

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