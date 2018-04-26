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В Челябинске на одной сцене выступят солисты Большого театра, Ла Скала и Метрополитен-опера
26.04.2018 г. 14:59
В пятницу, 27 апреля, в Концертном зале имени С.С. Прокофьева состоится гала-концерт международного фестиваля оперного искусства «Вива опера».
Фестиваль ежегодно организует Магнитогорский театр оперы и балета. Челябинцы смогут увидеть один из самых запоминающихся моментов форума — грандиозный гала-концерт с участием симфонического оркестра, хора, солистов Магнитогорского театра оперы и балета и звезд мировой оперной сцены.
В концертном зале имени С.С. Прокофьева выступят солисты Большого театра, миланского Ла Скала и нью-йоркского Метрополитен-опера. Также в программе шедевры мировой оперной классики в исполнении лауреатов международных конкурсов. Мероприятие состоится в пятницу, 27 апреля, начало в 19:00.
Фото с сайта www.bolshoi.ru
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