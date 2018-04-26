В Челябинске организаторы подпольного производства алкоголя получили условные сроки

Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинске вынесли приговор пяти местным жителям за незаконное промышленное производство спиртосодержащей продукции.

По данным следствия, производство контрафактного алкоголя мужчины запустили в 2015 году в промзоне Металлургического и Курчатовского районов. Продукцию они продавали из-под полы под видом алкогольных напитков известных марок.

В ходе обыска полицейские изъяли более 12 тыс. бутылок спиртного и 2 тыс. литров спирта на сумму свыше 2,5 млн рублей. За незаконное использование товарных знаков, изготовление акцизных марок и производство, хранение и сбыт немаркированных товаров мужчины получили от трех до четырех лет лишения свободы условно. Также двоих из них оштрафовали на 150 тыс. рублей, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 26.04.2018 г.»