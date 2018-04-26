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В Челябинске организаторы подпольного производства алкоголя получили условные сроки
26.04.2018 г. 14:43
В Челябинске вынесли приговор пяти местным жителям за незаконное промышленное производство спиртосодержащей продукции.
По данным следствия, производство контрафактного алкоголя мужчины запустили в 2015 году в промзоне Металлургического и Курчатовского районов. Продукцию они продавали из-под полы под видом алкогольных напитков известных марок.
В ходе обыска полицейские изъяли более 12 тыс. бутылок спиртного и 2 тыс. литров спирта на сумму свыше 2,5 млн рублей. За незаконное использование товарных знаков, изготовление акцизных марок и производство, хранение и сбыт немаркированных товаров мужчины получили от трех до четырех лет лишения свободы условно. Также двоих из них оштрафовали на 150 тыс. рублей, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Фото с сайта sledcom.ru
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