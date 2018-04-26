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Синоптики пообещали южноуральцам первую грозу
26.04.2018 г. 14:23
Фото с сайта sibdepo.ru
В отдельных районах Челябинской области днем в пятницу, 27 апреля, ожидаются грозы.
МЧС объявило экстренное предупреждение. Температура воздуха будет от +8 до +13 градусов, на юге до +18. По данным челябинского гидрометцентра, отдельные порывы ветра будут достигать 18-23 м/с.
В связи с этим ожидается повышенная вероятность возникновения ЧС на линиях энергосистем. Возможны повреждения слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыв электропроводов. Жителям области советуют убрать с балконов хозяйственные вещи и закрыть окна.
Фото с сайта sibdepo.ru
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