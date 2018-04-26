Отопление в Челябинске планируют отключить после первых майских выходных

Фото с сайта orinfo.ru

Глава Челябинска Евгений Тефтелев сообщил, что решение об отключении отопления будут принимать после 4 мая.

В этот день в столице Южного Урала ожидается значительное потепление, приводит Znak.com слова Евгения Тефтелева. Согласно нормам, завершать отопительный сезон можно, когда среднесуточная температура составит 7-8 градусов. По данным Gismeteo, 3 мая в городе днем ожидается +14, ночью — +5.

Фото с сайта orinfo.ru

Все новости за 26.04.2018 г.»