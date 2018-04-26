В Челябинской области установят более 400 памятников участникам Великой Отечественной войны

Фото с сайта gubernator74.ru

470 новых надгробий появятся на могилах фронтовиков на Южном Урале.

На памятники из областного бюджета выделят более 7 млн рублей. Устанавливать их будут по заявлениям родственников, которые нужно подать в управления соцзащиты. Губернатор Борис Дубровский отметил, что необходимо провести тщательную реконструкцию военных мемориалов в каждом населенном пункте.

«Территорию памятников необходимо облагородить и закрепить за трудовыми коллективами, школьниками, общественными объединениями, чтобы она выглядела соответствующим подвигу образом не только в праздничные дни», — подчеркнул глава региона.

Деньги на обновление надгробий участников Великой Отечественной войны в Челябинской области выделяются с 2011 года. За это время установлено почти 5 тыс. новых памятников.

Фото с сайта gubernator74.ru

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