Депутаты Заксобрания одобрили выделение 3,3 млрд рублей из бюджета региона на строительство конгресс-холла к саммиту ШОС

Фото с сайта congress-74.ru

Депутаты Заксобрания Челябинской области внесли изменения в закон о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-го и 2020-го.

В связи с уточнением прогноза поступлений по налогу на прибыль доходы региона увеличились на 4,2 млрд рублей. Около 3,3 млрд из них направят в складочный капитал хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», которое строит общественно-деловой центр к саммитам ШОС и БРИКС.

После внесения изменений доходы бюджета региона в 2018 году составят 149,68 млрд рублей, а расходы — 159,95 млрд рублей. Ранее хозпартнерство уже получало из средств области 300 млн рублей на строительство конгресс-холла. Предварительная стоимость проекта — 9 млрд рублей.

Фото с сайта congress-74.ru

Все новости за 26.04.2018 г.»