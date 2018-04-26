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В Магнитогорске рухнула стена офисного здания
26.04.2018 г. 13:41
В Магнитогорске обрушилась стена здания, где располагался офис одной из строительных фирм.
Все произошло в воскресенье, 22 апреля, на улице Московской. Утром находившийся в офисе сотрудник услышал треск осыпающейся стены. Из помещения спешно вынесли оргтехнику и мебель. Около 19:00 стена обрушилась. Соседний с пострадавшим зданием четырехэтажный дом №20 ранее был признан аварийным, расселен и снесен. На его месте возник котлован, в который и рухнула стена офиса.
По словам представителей фирмы, в ходе сноса соседнего здания были допущены значительные нарушения. Как пишет информагентство «МагСити74», по предварительным подсчетам, убытки составили около 4 млн рублей, руководители уже обратились с заявлением в прокуратуру.
Фото с сайта www.saratovnews.ru
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