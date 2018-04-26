В Челябинской области при демонтаже железобетонного бункера погиб рабочий

Фото с сайта chelspasatel.ru

56-летнего рабочего раздавило бетонными плитами в Сатке.

Трагедия произошла в среду, 25 апреля, на территории комбината «Магнезит». Там демонтировали конструкции железобетонного бункера. Во время работ объект обрушился. Под плитами остался один из рабочих. Как сообщили в челябинской областной службе спасения, для разбора завалов пришлось использовать тяжелую технику. В результате спасатели извлекли из-под обломков тело мужчины. По факту смерти рабочего проводится проверка.

Фото с сайта chelspasatel.ru

Все новости за 26.04.2018 г.»