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В Челябинской области при демонтаже железобетонного бункера погиб рабочий
26.04.2018 г. 12:44
Фото с сайта chelspasatel.ru
56-летнего рабочего раздавило бетонными плитами в Сатке.
Трагедия произошла в среду, 25 апреля, на территории комбината «Магнезит». Там демонтировали конструкции железобетонного бункера. Во время работ объект обрушился. Под плитами остался один из рабочих. Как сообщили в челябинской областной службе спасения, для разбора завалов пришлось использовать тяжелую технику. В результате спасатели извлекли из-под обломков тело мужчины. По факту смерти рабочего проводится проверка.
Фото с сайта chelspasatel.ru
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