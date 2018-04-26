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В челябинском штабе Алексея Навального сменился руководитель
26.04.2018 г. 12:41
Новый глава челябинского штаба Навального Борис Золотаревский рассказал о планах сторонников оппозиционера.
Борис Золотаревский вступит в новую должность с 1 мая. Бывший координатор штаба Алексей Табалов, который решил отдохнуть после напряженной кампании, будет заниматься административно-хозяйственной деятельностью.
Борис Золотаревский сообщил, что у челябинских сторонников Навального есть новый областной проект, направленный против местных властей. По мнению нового координатора штаба, большинство южноуральцев не доверяют Борису Дубровскому из-за коррупции, проблем с дольщиками и экологией.
«Сейчас у нас новый региональный проект — общественная кампания по недоверию Борису Александровичу Дубровскому и его администрации. Не решены вопросы экологии, которые особенно остро стоят в нашем регионе, поэтому южноуральцы, как нам видится, не хотят видеть Бориса Дубровского на губернаторском посту далее», — рассказал корреспонденту «Челябинского эха» Борис Золотаревский.
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