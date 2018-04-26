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В Челябинске с 8 мая начнет работу детская железная дорога в ПКиО имени Гагарина
26.04.2018 г. 12:13
Фото с сайта rzd-expo.ru
В Челябинске после больших праздничных выходных откроется сезон работы детской железной дороги.
Традиционно детская железная дорога открывалась 4 мая. В этом году она начнет работать позже из-за холодной весны. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, к летнему сезону малые магистрали проходят тщательную проверку и подготовку железнодорожной инфраструктуры. В этом году на детской железной дороге будут проходить практику около 400 школьников.
Юные железнодорожники смогут ознакомиться с профессиями машинистов, проводников, операторов и дежурных по станции.
Фото с сайта rzd-expo.ru
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