В Челябинске с 8 мая начнет работу детская железная дорога в ПКиО имени Гагарина

Фото с сайта rzd-expo.ru

В Челябинске после больших праздничных выходных откроется сезон работы детской железной дороги.

Традиционно детская железная дорога открывалась 4 мая. В этом году она начнет работать позже из-за холодной весны. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, к летнему сезону малые магистрали проходят тщательную проверку и подготовку железнодорожной инфраструктуры. В этом году на детской железной дороге будут проходить практику около 400 школьников.

Юные железнодорожники смогут ознакомиться с профессиями машинистов, проводников, операторов и дежурных по станции.

Фото с сайта rzd-expo.ru

Все новости за 26.04.2018 г.»