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Директором главного драматического театра Петербурга стал бывший топ-менеджер ЧТПЗ
26.04.2018 г. 12:06
На должность директора Александринского театра назначен Ринат Досмухамедов.
Ринат Досмухамедов сменил на посту Григория Попова, который руководил учреждением последние пять лет. Как сообщили в пресс-службе Александринского театра, предыдущий директор освобожден от должности во вторник, 24 апреля.
По информации издания «Фонтанка.ру», Ринат Досмухамедов родился в Астрахани в 1966 году, окончил Московский институт международных отношений. Ранее он работал в МГИМО и Московском налоговом университете, в 2012-2014 годах был торговым представителем России в США. С 2014 по 2015 год он занимал пост заместителя гендиректора по развитию международной деятельности в филиале ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» в Москве. С 2016 года Ринат Досмухамедов был первым вице-президентом, а затем и председателем совета директоров ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк».
Фото с сайта alexandrinsky.ru
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