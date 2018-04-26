Директором главного драматического театра Петербурга стал бывший топ-менеджер ЧТПЗ

Фото с сайта alexandrinsky.ru

На должность директора Александринского театра назначен Ринат Досмухамедов.

Ринат Досмухамедов сменил на посту Григория Попова, который руководил учреждением последние пять лет. Как сообщили в пресс-службе Александринского театра, предыдущий директор освобожден от должности во вторник, 24 апреля.

По информации издания «Фонтанка.ру», Ринат Досмухамедов родился в Астрахани в 1966 году, окончил Московский институт международных отношений. Ранее он работал в МГИМО и Московском налоговом университете, в 2012-2014 годах был торговым представителем России в США. С 2014 по 2015 год он занимал пост заместителя гендиректора по развитию международной деятельности в филиале ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» в Москве. С 2016 года Ринат Досмухамедов был первым вице-президентом, а затем и председателем совета директоров ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк».

Фото с сайта alexandrinsky.ru

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