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Жительница Челябинска купила в супермаркете влажные салфетки с плесенью
26.04.2018 г. 11:09
Девушка в Челябинске обнаружила плесень в упаковке с салфетками, предназначенными для ухода за детьми.
Местная жительница приобрела товар в сетевом супермаркете на улице Комарова вечером в среду, 25 апреля. Упаковку открыла на следующее утро: часть салфеток с одной стороны оказались покрыты черно-зеленым налетом. Девушка предположила, что это плесень. Фотографии салфеток она прислала в редакцию радиостанции «Челябинское эхо».
«Больше всего настораживает то, что эти салфетки детские. В спешке можно не заметить плесень и попасть в неприятную ситуацию. Мне не понятно, как в салфетках могло такое оказаться. Упаковка целая, возможно, какие-то нарушения при производстве или хранении. Но в любом случае все салфетки оказались в мусорном ведре», — рассказала покупательница.
Срок годности салфеток не истек — их произвели год назад, и, как указано на упаковке, использовать продукцию можно в течение двух лет. Девушка обратилась за разъяснениями на горячую линию, оператор не смогла ответить, почему в упаковке оказалась плесень, но зафиксировала жалобу на некачественный товар.
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