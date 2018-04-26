Жительница Челябинска купила в супермаркете влажные салфетки с плесенью

Девушка в Челябинске обнаружила плесень в упаковке с салфетками, предназначенными для ухода за детьми.

Местная жительница приобрела товар в сетевом супермаркете на улице Комарова вечером в среду, 25 апреля. Упаковку открыла на следующее утро: часть салфеток с одной стороны оказались покрыты черно-зеленым налетом. Девушка предположила, что это плесень. Фотографии салфеток она прислала в редакцию радиостанции «Челябинское эхо».

«Больше всего настораживает то, что эти салфетки детские. В спешке можно не заметить плесень и попасть в неприятную ситуацию. Мне не понятно, как в салфетках могло такое оказаться. Упаковка целая, возможно, какие-то нарушения при производстве или хранении. Но в любом случае все салфетки оказались в мусорном ведре», — рассказала покупательница.

Срок годности салфеток не истек — их произвели год назад, и, как указано на упаковке, использовать продукцию можно в течение двух лет. Девушка обратилась за разъяснениями на горячую линию, оператор не смогла ответить, почему в упаковке оказалась плесень, но зафиксировала жалобу на некачественный товар.

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