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В Челябинске будут судить банду похитителей фейерверков
26.04.2018 г. 11:01
За совершение серии краж восемь жителей Челябинска предстанут перед судом.
По данным следствия, группа из восьми челябинцев с августа по ноябрь 2017 года ограбила несколько магазинов в Советском районе. Преступников интересовали платежные терминалы, сейфы, кассы, а также бытовая техника и фейерверки. Соучастники скрывали лица, использовали перчатки, тщательно заметали следы, отвлекая сотрудников охранных предприятий на другие объекты. В ноябре 2017 года при попытке ограбить магазин «Керхер» преступники были задержаны.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, причиненный бандой ущерб составил почти 340 тыс. рублей, часть его была возмещена. В настоящее время уголовное дело рассматривает Советский районный суд. За совершение серии краж обвиняемым грозит до четырех лет лишения свободы.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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