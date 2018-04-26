Артист оперного театра получил два года условного срока за обстрел машины скорой помощи

Фото с сайта mguu.ru

Суд вынес приговор 19-летнему артисту челябинского театра оперы и балета, который из пневматического пистолета обстрелял машину скорой помощи.

Инцидент произошел ночью 23 марта на улице Набережной. Пьяный мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону медиков, которые возвращались с вызова, а также в автомобиль врачей. От попадания пули разбился аварийный люк машины.

Оперный певец признал вину и возместил ущерб. Суд приговорил челябинца к двум годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта mguu.ru

Все новости за 26.04.2018 г.»