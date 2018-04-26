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В Челябинской области на трассе сгорел грузовик
26.04.2018 г. 09:30
Фото с сайта vk.com/chp_chel
В Сосновском районе дотла сгорела фура.
Это произошло вечером в среду, 25 апреля, в районе поселка Красное поле, сообщили очевидцы в группе «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, никто не пострадал. Машина сгорела дотла.
Фото с сайта vk.com/chp_chel
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