В Челябинской области на трассе сгорел грузовик

Фото с сайта vk.com/chp_chel

В Сосновском районе дотла сгорела фура.

Это произошло вечером в среду, 25 апреля, в районе поселка Красное поле, сообщили очевидцы в группе «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, никто не пострадал. Машина сгорела дотла.

Фото с сайта vk.com/chp_chel

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