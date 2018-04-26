Энергетики в Челябинской области в честь дня Победы заплатят за свет в домах ветеранов

«Челябэнергосбыт» проведет ежегодную акцию «СВЕТлый май», в рамках которой компенсирует ветеранам ВОВ расходы на оплату электроэнергии.

Сумма компенсации составит 500 рублей. Ее получат свыше 2 тыс. южноуральцев. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда.

Сумма компенсации будет отражена как переплата в квитанциях, которые ветераны получат уже в начале мая. Дополнительно предоставлять документы пожилым людям не требуется, сообщили в пресс-службе «Челябэнергосбыта».

Все новости за 26.04.2018 г.»