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В Челябинской области мигранта-нелегала будут судить за убийство 6-летнего ребенка
26.04.2018 г. 08:40
Фото с сайта kirov-portal.ru
Гражданин Узбекистана предстанет перед судом за убийство и попытку сжечь семью.
По данным следствия, в марте 2017 года в Кыштыме мужчина поссорился со своей сожительницей и в ходе конфликта облил ее бензином. Также он выплеснул горючее на себя и 6-летнего сына женщины, а потом поджег. После пожара в доме всех их доставили в больницу. От полученных ожогов ребенок скончался, мужчину и женщину удалось спасти.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, уголовное дело об убийстве и покушении на убийство передано в суд.
Фото с сайта kirov-portal.ru
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