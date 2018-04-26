В Челябинской области мигранта-нелегала будут судить за убийство 6-летнего ребенка

Фото с сайта kirov-portal.ru

Гражданин Узбекистана предстанет перед судом за убийство и попытку сжечь семью.

По данным следствия, в марте 2017 года в Кыштыме мужчина поссорился со своей сожительницей и в ходе конфликта облил ее бензином. Также он выплеснул горючее на себя и 6-летнего сына женщины, а потом поджег. После пожара в доме всех их доставили в больницу. От полученных ожогов ребенок скончался, мужчину и женщину удалось спасти.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, уголовное дело об убийстве и покушении на убийство передано в суд.

Фото с сайта kirov-portal.ru

Все новости за 26.04.2018 г.»