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Челябинцы смогут брать автомобили напрокат за 8 рублей в минуту
26.04.2018 г. 08:16
В мае в Челябинске начнет работать сервис каршеринга.
Услугу автопроката с повременной оплатой запустят одновременно в Челябинске и Екатеринбурге. Автопарк сервиса на первом этапе будет состоять из 200 машин марки Lifan, из них в столицу Южного Урала направят 50. Стоимость новой услуги составит в среднем 8 рублей в минуту, также будет возможна посуточная аренда автомобиля, пишет «Ъ-Южный Урал».
По словам экспертов, во многих крупных городах страны спрос на каршеринг активно растет как среди местных жителей, так и у приезжих. Однако на то, чтобы услуга стала доступной и популярной в регионах, потребуется время.
Сервисы краткосрочной аренды автомобилей появились в России пять лет назад. Сегодня услугой каршеринга можно пользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Уфе, Краснодаре, Новосибирске и Самаре.
Фото с сайта CarClub.ru
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