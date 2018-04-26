Челябинцы смогут брать автомобили напрокат за 8 рублей в минуту

Фото с сайта CarClub.ru

В мае в Челябинске начнет работать сервис каршеринга.

Услугу автопроката с повременной оплатой запустят одновременно в Челябинске и Екатеринбурге. Автопарк сервиса на первом этапе будет состоять из 200 машин марки Lifan, из них в столицу Южного Урала направят 50. Стоимость новой услуги составит в среднем 8 рублей в минуту, также будет возможна посуточная аренда автомобиля, пишет «Ъ-Южный Урал».

По словам экспертов, во многих крупных городах страны спрос на каршеринг активно растет как среди местных жителей, так и у приезжих. Однако на то, чтобы услуга стала доступной и популярной в регионах, потребуется время.

Сервисы краткосрочной аренды автомобилей появились в России пять лет назад. Сегодня услугой каршеринга можно пользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Уфе, Краснодаре, Новосибирске и Самаре.

Фото с сайта CarClub.ru

Все новости за 26.04.2018 г.»