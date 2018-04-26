На строительство конгресс-холла из бюджета Челябинской области выделят 3,2 млрд рублей

Фото с сайта congress-74.ru

Заксобрание рассмотрит поправки в бюджет региона, согласно которым на возведение конгресс-холла на берегу реки Миасс предлагают выделить более 3 млрд рублей.

Об этом говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте ЗСО. Согласно документу, в связи с уточнением прогноза поступлений по налоговой прибыли доходы бюджета увеличатся на 4,2 млрд рублей. Часть этой суммы планируют направить в складочный капитал хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», которое строит общественно-деловой центр на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Ранее из бюджета области на счет организации уже поступило более 300 млн рублей. Решение о выделении 3,2 млрд должно быть принято в четверг, 26 апреля, на заседании Заксобрания.

Предварительная стоимость проекта — 9 млрд рублей. Интерес к строительству проявляла турецкая фирма, однако позже она отказалась инвестировать в конгресс-холл из-за нехватки денег. Объект планируют сдать в четвертом квартале 2019 года. Строительство центра должно начаться в августе.

Фото с сайта congress-74.ru

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