Колонну боевых машин на параде Победы в Челябинске возглавят танки ЧТЗ

Фото с сайта chtz-uraltrac.ru

Исторические экспонаты ЧТЗ готовят к параду Победы, который пройдет на площади Революции 9 мая.

Танки Т-34 и ИС-3 возглавят колонну боевых колесных и гусеничных машин. Это единственные в регионе образцы бронетанковой техники военного периода, которые сегодня на ходу, сообщили в пресс-службе завода.

Машины находятся в рабочем состоянии, в ближайшее время их начнут обкатывать на территории предприятия. Посмотреть на историческую технику можно будет на репетиции парада, которая начнется в 19:00 7 мая на площади Революции, а также на самом параде 9 мая.

Все новости за 26.04.2018 г.»