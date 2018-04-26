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Колонну боевых машин на параде Победы в Челябинске возглавят танки ЧТЗ
26.04.2018 г. 07:46
Фото с сайта chtz-uraltrac.ru
Исторические экспонаты ЧТЗ готовят к параду Победы, который пройдет на площади Революции 9 мая.
Танки Т-34 и ИС-3 возглавят колонну боевых колесных и гусеничных машин. Это единственные в регионе образцы бронетанковой техники военного периода, которые сегодня на ходу, сообщили в пресс-службе завода.
Машины находятся в рабочем состоянии, в ближайшее время их начнут обкатывать на территории предприятия. Посмотреть на историческую технику можно будет на репетиции парада, которая начнется в 19:00 7 мая на площади Революции, а также на самом параде 9 мая.
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