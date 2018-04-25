Челябинск
- 61.4311р. - 0.6348
- 75.7507р. - 1.0062
Персонально ваш
Разбор полетов
В Челябинске полиция пересчитала бездомных
25.04.2018 г. 15:46
Фото с сайта 74.мвд.рф
В среду, 25 апреля, сотрудники полиции провели в Челябинске оперативно-профилактическое мероприятие «БОМЖ».
За день в отделы полиции города доставили более сотни бездомных. У них сняли отпечатки пальцев и поставили на спецучет. Всех доставленных в отделы полиции бродяг проверят по спискам пропавших без вести и разыскиваемых преступников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, бездомных будут помещать в социальные реабилитационные центры, если они сами изъявят на это желание.
Фото с сайта 74.мвд.рф
Новости на эту тему
- 02.04.2018 г. В Челябинске бездомный нашел в мусорном баке документы и вернул их владельцу
- 02.04.2018 г. В управлении МВД по Челябинской области проходят обыски
- 21.02.2018 г. В Челябинской области полицейские спасли жильцов из горящего дома
- 22.01.2018 г. Пьяный водитель в Копейске перевозил детей в кузове грузовика
- 28.12.2017 г. Челябинцам покажут машины, разбитые пьяными водителями