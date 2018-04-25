В Челябинске полиция пересчитала бездомных

Фото с сайта 74.мвд.рф

В среду, 25 апреля, сотрудники полиции провели в Челябинске оперативно-профилактическое мероприятие «БОМЖ».

За день в отделы полиции города доставили более сотни бездомных. У них сняли отпечатки пальцев и поставили на спецучет. Всех доставленных в отделы полиции бродяг проверят по спискам пропавших без вести и разыскиваемых преступников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, бездомных будут помещать в социальные реабилитационные центры, если они сами изъявят на это желание.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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