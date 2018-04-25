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В Челябинской области женщина родила ребенка и закопала его в лесу
25.04.2018 г. 16:22
Фото с сайта sledcom.ru
В южноуральском лесу обнаружили тело новорожденного.
Это произошло днем во вторник, 24 апреля, недалеко от Юрюзани. По предварительным данным, ребенок появился на свет во время домашних родов. Со слов матери, мальчик родился мертвым, после чего она закопала его в лесополосе. После ухудшения самочувствия женщина вызвала медиков.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины смерти ребенка, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
Фото с сайта sledcom.ru
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