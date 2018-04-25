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До 1 июля все жители Челябинска получат информационные письма о повышении тарифов на вывоз мусора
25.04.2018 г. 15:49
Новый региональный оператор по обращению с отходами разошлет челябинцам письма с уведомлением о повышении тарифов на вывоз ТКО, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Уведомления будет рассылать «Центр коммунального сервиса», который выбрали оператором по обращению с мусором. Вместе с письмами жители города получат договоры, которые будут автоматически заключены после первой оплаты. Тарифы будут начислять на каждого жильца, а не на квадратные метры, как сейчас.
Челябинская область стала третьим регионом России, где внедрена новая схема работы с твердыми коммунальными отходами. Регоператор займется вывозом городского мусора, содержанием полигонов размещения отходов, сортировкой и переработкой вторсырья и санитарной обработкой мусорных контейнеров.
Фото с сайта promdevelop.ru
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