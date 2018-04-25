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В Челябинске осудят полицейского, который избил местного жителя
25.04.2018 г. 15:47
Фото с сайта 53news.ru
Сотрудника органов правопорядка, который избил мужчину в отделе полиции, будут судить.
По данным следствия, 22 декабря 2017 года сотрудник дежурной части отдела полиции «Центральный» повалил на пол и ударил ногой мужчину, который в пьяном виде пришел жаловаться, что его не пустили в ночной клуб. Потерпевший успел снять избиение на камеру мобильного телефона.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. За превышение должностных полномочий с применением насилия сотруднику полиции грозит от трех до 10 лет лишения свободы.
Фото с сайта 53news.ru
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