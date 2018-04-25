Челябинским аллергикам перед периодом цветения напомнили о карте концентрации пыльцы

Скриншот с сайта yandex.ru

Сервис «Яндекс.Погода» ранее представил карту, которая в период цветения поможет аллергикам.

В Челябинской области начинается сезон цветения, в воздухе уже замечена низкая концентрация березовой пыльцы. Для того, чтобы помочь людям, страдающим аллергией, сервис «Яндекс.Погода» разработал специальную карту. Она показывает концентрацию пыльцы растений в разных местах и предоставляет прогноз по динамике каждого аллергена на неделю.

Сервис призван помочь аллергикам определиться, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения. Всего карта сообщает о 15 самых распространенных аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России и сопредельных государств.

Скриншот с сайта yandex.ru

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