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Челябинским аллергикам перед периодом цветения напомнили о карте концентрации пыльцы
25.04.2018 г. 15:43
Скриншот с сайта yandex.ru
Сервис «Яндекс.Погода» ранее представил карту, которая в период цветения поможет аллергикам.
В Челябинской области начинается сезон цветения, в воздухе уже замечена низкая концентрация березовой пыльцы. Для того, чтобы помочь людям, страдающим аллергией, сервис «Яндекс.Погода» разработал специальную карту. Она показывает концентрацию пыльцы растений в разных местах и предоставляет прогноз по динамике каждого аллергена на неделю.
Сервис призван помочь аллергикам определиться, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения. Всего карта сообщает о 15 самых распространенных аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России и сопредельных государств.
Скриншот с сайта yandex.ru
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