В Челябинске приведут в порядок «Вечный огонь»

Мемориал «Вечный огонь» на аллее Славы приведут в порядок перед Днем Победы.

В пятницу, 27 апреля, специалисты «Челябинскгоргаза» проведут работы на газопроводе, а подрядчики почистят звезду и венок. Как сообщили в городской администрации, «Вечный огонь» на время профилактических работ не погаснет — его перенесут на временную горелку.

Мемориал на аллее Славы был открыт к 20-летию Победы 9 мая 1965 года. В этом году традиционно состоится торжественное возложение венков. Начнется мероприятие 9 мая в 10:00.

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