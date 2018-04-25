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В Челябинске приведут в порядок «Вечный огонь»
25.04.2018 г. 13:43
Мемориал «Вечный огонь» на аллее Славы приведут в порядок перед Днем Победы.
В пятницу, 27 апреля, специалисты «Челябинскгоргаза» проведут работы на газопроводе, а подрядчики почистят звезду и венок. Как сообщили в городской администрации, «Вечный огонь» на время профилактических работ не погаснет — его перенесут на временную горелку.
Мемориал на аллее Славы был открыт к 20-летию Победы 9 мая 1965 года. В этом году традиционно состоится торжественное возложение венков. Начнется мероприятие 9 мая в 10:00.
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