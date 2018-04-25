В Челябинской области выберут новое руководство регионального Союза журналистов

Фото с сайта pressunion.ru

22 мая Союз журналистов Челябинской области соберется на внеочередную конференцию.

На ней будут избраны новый председатель Союза, состав правления, ревизионная комиссия и коллегия Большого Жюри. Как пишет Znak.com, такое решение приняли в связи со смертью Ольги Давиденко, которая занимала пост председателя.

Регистрация кандидатов на должность главы организации продлится до 15 мая. Председатель Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко скоропостижно скончалась в ночь на 13 апреля 2018 года в одной из израильских клиник.

Фото с сайта pressunion.ru

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