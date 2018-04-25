Челябинск
- 61.4311р. - 0.6348
- 75.7507р. - 1.0062
Персонально ваш
Разбор полетов
В Челябинской области выберут новое руководство регионального Союза журналистов
25.04.2018 г. 13:40
Фото с сайта pressunion.ru
22 мая Союз журналистов Челябинской области соберется на внеочередную конференцию.
На ней будут избраны новый председатель Союза, состав правления, ревизионная комиссия и коллегия Большого Жюри. Как пишет Znak.com, такое решение приняли в связи со смертью Ольги Давиденко, которая занимала пост председателя.
Регистрация кандидатов на должность главы организации продлится до 15 мая. Председатель Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко скоропостижно скончалась в ночь на 13 апреля 2018 года в одной из израильских клиник.
Фото с сайта pressunion.ru
Новости на эту тему
- 20.04.2018 г. В Челябинске простились с Ольгой Давиденко
- 16.04.2018 г. Прощание с председателем Союза журналистов Челябинской области Ольгой Давиденко состоится 20 апреля
- 13.04.2018 г. Союз журналистов Челябинской области временно возглавила Татьяна Строганова
- 13.04.2018 г. Губернатор и правительство Челябинской области выразили соболезнования родным главы союза журналистов региона Ольги Давиденко
- 13.04.2018 г. Скончалась председатель Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко