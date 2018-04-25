Челябинский сенатор Ирина Гехт предложила ввести штрафы за ложь на массовых мероприятиях

Фото с сайта www.council.gov.ru

Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт выступила с инициативой о наказании для тех, кто публично распространяет недостоверную информацию.

Ирина Гехт готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Это, по мнению сенатора, необходимо сделать для того, чтобы защитить россиян от паники, которая может возникнуть после озвучивания недостоверной информации.

«В законодательстве уже прописана ответственность средств массовой информации, а эту норму предлагается распространить на некоммерческие общественные организации и физлиц», — сообщила «Ъ-Южный Урал» Ирина Гехт.

По ее словам, речь идет не о соцсетях и комментариях на форумах, а об устных высказываниях на мероприятиях. Сумму штрафов предполагается установить в размере 50–100 тыс. рублей. По словам сенатора, в последнее время публичные мероприятия часто становятся местами для «лжи и спекуляции на очень многих темах». В частности, как отметила Ирина Гехт, это касается экологических акций.

Фото с сайта www.council.gov.ru

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